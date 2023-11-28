BIST 8.137
DOLAR 28,93
EURO 31,67
ALTIN 1.873,76
HABER /  DÜNYA

Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı

Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurdu.

Abone ol

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, verdiği günlük basın brifinginde, Aden Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryder, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Saldırganların Husi olmadığını biliyoruz." dedi.

Yakalanan kişilerin halen USS Mason gemisinde tutulduğunu belirten Ryder, "İncelemelerimiz sürüyor ancak ilk izlenimlerimize göre bu 5 kişi, Somalili." diye konuştu.

Olay

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin, dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.

ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketince işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm