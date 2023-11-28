Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylar sonra bir kez daha fotokapanlara takılan Anadolu parsının görüntülerini paylaştı.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştiren fotokapanlara yansıyan nesli tehlike altında olan Anadolu parsının görüntülerini paylaştı. Yumaklı paylaşımında, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.