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TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı

ARTVİN'de oynanan TFF 3. Lig müsabakasında Hopaspor’un son dakikada attığı golü veren hakem daha sonra iptal edince saha karıştı. Hakemin yaralandığı olaylar saha dışına taşınca polis müdahale etti.

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Artvin’in Hopa ilçesinde haftasonu TFF 3. Lig 12. hafta müsabakasında Hopaspor, İnegöl Kafkasspor'la karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere devam ederken 90+4. dakikada Hopasporlu futbolcu Batuhan Kurt’un vuruşuyla top filelerle buluştu.

Golün ardından hakem orta sahayı gösterip golü verdi. Rakip takım oyuncuları ve yöneticileri hakeme itiraz ederken, hakem golü iptal etti. Bu kez Hopasporlu futbolcular itirazı sürdürürken saha karıştı.

İki takım futbolcuları ve yedek kulübesi birbirine girdi. Sahaya giren bir taraftar hakeme saldırdı, yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.

Tribünde devam eden olaylar saha dışına taştı. Polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.

Hopaspor, çıkan olaylar sonrası açıklama yayımladı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 3. Lig 1 Grup 12. hafta maçında karşı karşıya geldiğimiz İnegöl Kafkasspor maçında hakem tarafından alınan skandal kararlar hepimizi derinden etkilemiştir. Futbol mücadele ve emek oyunudur ama bugün sahada yaşananlar futbolun ruhuna aykırı bir takım olayların yaşanmasına neden olmuştur.

İnegöl Kafkasspor karşılaşmasının son anlarında attığımız gol ile öne geçmenin sevincini yaşarken, karşı takımın teknik ekibinin sahaya inerek hakeme baskı yapması kabul edilemezdir. Daha da vahim olan durum ise hakemin bu baskıya boyun eğerek, daha önce vermiş olduğu gol kararını iptal edip, sonrasında da maçın süresi tamamlanmadan maçı bitirmesidir. Bu karar sadece Artvin Hopaspor'a yapılan bir haksızlık değil, Türk futbolu için kara bir leke olarak tarihe geçecektir.

Sahada emek veren futbolcularımızın, teknik kadromuzun emekleri verilen skandal karar ile resmen çalınmıştır. Bu konuda tüm gerekli başvuruları yapacağımız ve skandal kararların peşini bırakmayacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Bugüne kadar Artvin Hopaspor'un hakkını yedirmedik bu saatten sonra da yedirmeyeceğiz.

Hakkımız olan galibiyeti almak adına TFF'ye başvuracağımızı ve Türk futbolunda bir daha böyle bir durum yaşanmaması için her türlü gerekli adımı atacağımızı bildirmek isteriz."

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