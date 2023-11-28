İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla

Yerel seçim öncesi istifalar ve ihraç talepleriyle sarsılan İYİ Parti'den kulis aktaran yazar Latif Şimşek, Ümit Dikbayır ve Adnan Beker'in haricinde 6 milletvekilinin daha istifaya hazırlandığını yazdı.

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İYİ Parti'yi karıştıran iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ümit Dikbayır'ın ve genel merkezin karşılıklı ağır suçlamaları devam ediyor.

Yeni Akit yazarı Latif Şimşek, "İyi Parti’den altı istifa daha mı geliyor?" başlıklı yazısında İYİ Parti ile ilgili son durum aktardı.

"8 milletvekili birlikte hareket edecek"

"İyi Parti’de kaynayan kazan, dışarda göründüğünden çok daha büyük" diye yazan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz’ın istifa gerekçeleri, Akşener’in seçim ittifakından çekilmesiydi. Adnan Beker HDP işbirliğini “PKK işbirliği” olarak yorumlamış ve aslında daha 16 Mayıs’ta istifa işaretini vermişti. Ümit Dikbayır, ihraç edilmez ise kesin istifa edecek. İhraç edilirse, parti yönetimini mahkemeye verecek.

İyi Parti’de bunlardan başka altı milletvekilinin daha istifaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu istifalar yerel seçimden önce gerçekleşecek ve Adnan Beker, Ümit Dikbayır dahil 8 milletvekili beraber hareket edecek."

Beker ve Dikbayır ne yapacak?

"Milliyetçi muhafazakar Anadolu çocuğu" olarak nitelediği Adnan Beker'in AK Parti'ye geçmesinin sürpriz olmayacağını belirten Şimşek, Ümit Dikbayır'ın ise yarın ihraç kararı çıkması halinde başta Akşener olmak üzere bu kararı veren yöneticiler için suç duyurusunda bulunup dava açacağını yazdı.

Latif Şimşek'in yazısının tamamı