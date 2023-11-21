Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'otelinde yurt kızlarına fuhuş yaptıran polis müdürü' tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, "Ne zaman polis baarılı işler yapsa bir karalama kampanyası başlatılıyor" deyip Akşener'e o polis müdürlerini açıklaması çağrısı yaptı.

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İYİ Parti Meral Akşener'in "Otel sahibi polis müdürleri var. Bu otellerde fuhuşun da ötesinde yurt kızları çalıştırılıyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerkikaya'nın önderliğinde suç örgütlerinin bir bir dağıtıldığını belirten Bahçeli, "Ne zaman Türk polisi çetelerle mücadeleye başlasa, bir karalama kampanyası başlatılıyor." diyerek Meral Akşener'e yüklendi. İşte o sözler...

Polis suçlulara göz açtırmazken...

- Türk polisi kanun kaçaklarına göz açtırmama azmindedir. İçişleri Bakanımızın bu husustaki kararını takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

- Güvenlik güçlerimiz ne zaman suç ve suçluların peşine düşse ne zaman görevlerini layıkıyla yerine getirseler, gecikmeksizin nevzuhur bir karalama devreye girmektedir.

Otelinde yurt kızları çalıştıran polis müdürü!

- İYİ Parti Başkanı Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuştur. Nitekim huzursuzluk ve hezimet sarmalındaki bu hanımefendi şöyle demiştir: "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar."

Herkes kalbinin ekmeğini yer

- Fırtına'ya tutulan İYİ Parti'nin şu anki dalgalı ve krizli hali pek tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Hazreti Mevlana'ya atfedilen şu söz bizim için çok kıymetli ve manidardır: "Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Para pul işlerini seçmenine bırakıyorum

- Efendimiz bakın ne söylemiştir? "Üzülme kim sana ne yaşatmışsa, onu da yaşayacak, bu dünya etme bulma dünyasıdır."

- Çok söze gerek yoktur, anlayan ne demek istediğimi zannederim anlamıştır. Para pul işlerinin de takdirini de İYİ Parti'ye oy verenlerin ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Kim bu fuhuş yaptıran polis müdürleri:

- İP Başkanı'nın polis müdürü iddiasının ispatlanması muhatabı için bir siyasi onur meselesidir. Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz. Sözü söyleyip de ucunu açık bırakmak pişkinlik ve kurnazlıktır.

Otellerinde fuhuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir? İP Başkanı bunu açıklamak mecburiyetindedir. İspatlamazsa müfteri olarak anılacak ve kendine de yakışanı yapmış olacaktır.