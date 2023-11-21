Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kasko ücretlerine yeni ayar

Sıfır araçlara yönelik tedarik sıkıntısının sona ermesi, bayilerin kampanya dahilinde fiyatları indirmesi, ikinci elde de fiyat düşüşleri ile birlikte oto piyasası dengeye oturdu. Bu süreçte kasko fiyatlarında bir gerileme oldu mu? Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı merak edilen soruları cevapladı.

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Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar dikkat! Sıfır araçlara yönelik tedarik sıkıntısının sona ermesinin ardından kasko fiyatları geriliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sıfır araçlara yönelik tedarik sorununun ortadan kalkması, araçların uygun fiyatlı gelmesi, özellikle sahte ilanların engellenmesi ile beraber ikinci elde de ciddi fiyat düşüşleri oldu. Araç değerleri düşünce kasko bedelleri de düşüyor.

Örneğin aracın değer 1 milyon TL, kasko çarpanı 2 ise bu aracın kaskosu 20 bin TL çıkıyordu. Aracın değeri 800 bin TL’ye düşünce 16 bin TL seviyesine düşmüş oluyor. Kasko çarpanında da gerileme oldu. Önünü göremeyen sigorta şirketleri geçen yıl ve önceki yıllarda kasko çarpanını yükseltmişti.

‘Şirketler kasko fiyatlarını geri çekti’

Şimdi bu şirketler de uyarılarımızla beraber kasko fiyatlarını geriye çektiler. Piyasadan çekilen sigorta şirketleri piyasaya rekabetçi girdi. Kasım aralık aylarına girilmesiyle önemli bir rekabet oluştu. Kasko fiyatlarında ciddi anlamda gerileme oldu.

Kaskoda ortalama fiyat ne kadar?

Şu anda ortalama bir hususi otomobilde, ekstra aksesuar yoksa, kazaya karışmadıysa, 1 milyon TL değerindeki bir arabanın kasko fiyatı 16-20 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle 2024’te kasko fiyatlarının artması bekleniyor.

Trafik sigortasında artış var mı?

Trafik sigortası primlerinde artış yok. Sigorta tavan fiyatlarını ve artış oranlarını Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyordu. Mayıs ayından sonra yüzde 4.75 olan aylık artış yüzde 2’ye indirilmişti. Trafik sigortalarında her ay düzenli yüzde 2 artış devam ediyor. Bunun dışında sigorta şirketleri fiyat artıramıyorlar.