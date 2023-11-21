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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar (CANLI)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup toplantısında konuşuyor:

Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'ni istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Dün sancağımız olan Gazze'ye suskun kalmamız en hafif tabiriyle milli manevi emanetlere saygısızlık olacaktır.

Zafer her zaman inananların hanesine yazılacaktır. Berlin'de geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanımızın çekinmeden haykırdığı gerçekler Türk milletinin bazı Arap ülkelerinin sessiz kaldığı doğruları haykırmasıdır. İsrail'e destek veren ülkeler katliam tablosundan sorumludur. Almanya da bu kategoridedir. Bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında toplama kamplarının lekesi yoktur. Almanya Başbakanı yanlış taraftadır.

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