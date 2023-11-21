Depremzede kadınlar yakalamıştı: O müteahhidin ifadesi ortaya çıktı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları 1'inci kısımın müteahhidi Mehmet Özat, geçtiğimiz günlerde depremzede kadınlar tarafından tanındı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Özat Ankara'daki bir alışveriş merkezinde yakayı ele verince mahkemelik oldu. Tutuklanan müteahhit Mehmet Özat ifadesinde, "Emlakbank Konutları 1. etabın müteahhiti ben değilim. Ben 2. etabın müteahhidiyim" dedi. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezaevine girdi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1’inci Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Yıkılan blokların hemen karşısında, aynı firmanın yaptığı Emlak Bank Konutları 2’nci Kısım’daki binalar ise yıkılmadı, ancak ağır hasar aldı. Depremin ardından konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken görmüştü.

Ben 1. değil, 2. etabın müteahhidiyim

Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Daha sonra mahkeme karşısına çıkan Özat, "Ben 1. değil, 2. etabın müteahhidiyim" şeklinde savundu kendisini.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Özat’ın, meslek olarak “emekli” ve ekonomik durumunun aylık 7 bin 500 TL olduğu tutanağa yazıldı. Özat ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Emlakbank Konutları 1. etabın (her biri 7 kattan oluşan 6 blok) müteahhidi ben değilim. Bu konutların müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır. Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmişlerse de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır.

Ben Emlakbank konutlarının 2. etabın müteahhitliğini Nurettin Mertayak ile beraber yürütmüştüm. Bu 2. etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum.”

Avukatı tutuklama kararına itiraz etti

Özat savunmasının ardından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özat’ın kabul etmemesine rağmen tutuklama müzekkeresinde, Emlakbank Konutları 1.etabının müteahhidinin olduğuna ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi. Özat’ın avukatı Mustafa Yuvanç, tutuklama kararına itiraz etti.