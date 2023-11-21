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Antalya'da şiddetli fırtınanın söktüğü ağaç mezarları tahrip etti

Antalya'da şiddetli fırtınanın söktüğü ağaç mezarları tahrip etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen dev çam ağacı, çok sayıda mezarın tahrip olmasına neden oldu.

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Manavgat’ta 2 gündür etkili olan şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. D-400 Karayolu'nda ağaçların dallarının yola savrularak trafiğin aksamasına neden olan fırtına, Side Limanı'nda da teknelerin batmasına neden oldu. Ulukapı Mahallesi Mezarlığı'nda şiddetli fırtınanın kökünden söktüğü dev çam ağacı bazı mezar taşlarının kırılmasına, bazı mezarların da olduğu yerde çökmesine ve yan yatmasına neden oldu. Zarar gören mezarların, yıkılan çam ağacının kaldırılmasının ardından sahipleri tarafından tamir edilmek suretiyle eski haline getirileceği belirtildi.

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