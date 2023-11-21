Bursa’da villadan 5 milyonluk vurgun yapan hırsız yakalandı

Bursa'da bir villadan 5 milyon liralık mücevherat çalan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızın daha önce de bir inşaattan el arabası çaldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta salı sabahı saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde bulunan bir villaya giren şahıs, giysi dolabındaki dijital çelik kasanın içindeki 5 milyon liralık mücevheratı çaldı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde inceleme başlatarak olayı çözdü.

Hırsızın kimliği güvenlik kameraları incelemesi sonrası belirlendi



Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, villanın balkon kapısını kırarak içeri giren hırsızın, B.A. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerde aynı bölgedeki bir inşaattan el arabası çalan kişiyle villa soygunu yapan kişinin aynı kişi olduğu belirlendi. Araştırmayı derinleştiren Osmangazi SÖS ekipleri ve B.A.'nın villa soygunu sonrası ticari bir taksi ile kaçtığını belirledi ve ardında da bindiği ticari taksideki görüntülerine ulaştı. Polis ekipleri, B.A.'yı bir süre takip ettikten sonra kaldığı bir handa kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, villadan çalınan Jeep marka araca ait kontak anahtarı ele geçirildi. Şahıs bu anahtarı inkar etse de olay yerindeki araçla anahtar eşleşti. B.A., gerekli işlemler için Büro Amirliğine götürüldü.

Evde yapılan aramada mücevherat bulundu



Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile birlikte, şüphelinin evinde yapılan incelemede villadan çalınan mücevherat bulundu. Mücevherat, müracaatta bulunan sahipleri tarafından tespit edildi. Değerli eşyalar sahibine teslim edilirken, şüphelinin evinde 3 adet inci kolye, altın broş, kol saati, pırlanta kolye, gümüş kemer, inci küpe, pırlanta özgünlük belgesi, 2 adet altın kaplama kalem ve bayan çantası bulundu.

Hırsızın daha önce de suç kaydı varmış



Şüphelinin UYAP soruşturmasında, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 500 lira kesinleşmiş para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şahsın daha önce de bir inşaattan el arabası çaldığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.