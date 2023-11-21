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İYİ Parti'den Mansur Yavaş çıkışı! Mansur Başkan 5 yıl daha görevde olacak

İYİ Parti'den Mansur Yavaş çıkışı! Mansur Başkan 5 yıl daha görevde olacak

İYİ Parti'den CHP ile yerel seçim ittifakına ilk yeşil şıkı yandı. CHP'nin Akara adayı Mansur Yavaş'a destek açıklaması geldi. ABB Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal "Ankaralıya hizmet etmek için Mansur Yavaş'ın 5 yıl daha görevde olacağını" ifade etti. 

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 92 milyar liralık 2024 mali yılı bütçesini “oy çokluğuyla” kabul etti. ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşma yapan Yavaş’ın ardından partilerin Grup Başkanvekilleri söz aldı.

Yavaş 5 yıl daha görevde kalacak

ABB, ASKİ, EGO’nun bütçeleri, su zammı ve Ankapark’ın hizmete açılmaması üzerinden tartışmalar yaşandı. Bu sırada konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal ‘Ankaralıya hizmet etmek için Yavaş’ın 5 yıl daha görevde olacağına’ dikkati çekerek şunları söyledi:

Ankara'mıza hayırlı olsun...

“Tüm ilçelerimizin bütçeleri ilçelerimize ve Ankara’mıza hayırlı olsun. İdareyi suçlamak çok kolaydır. Ama öneri, teklif yok. Bütçelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese grubumuz adına teşekkür ediyoruz.”

ABB'nin toplam bütçesi 92 milyar lira

Konuşmaların ardından ABB’nin 56 milyar lira, ASKİ’nin 19 milyar 500 bin lira ve EGO’nun da 16 milyar 500 bin liradan oluşan toplam 92 milyar liralık ABB ve bağlı kuruluşlarının 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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