Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı 50+1 değişikliğine kim ikna etti? Efkan Ala'nın planı ne?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 50+1 çıkışı yapan Erdoğan'ı “kimler ikna etmiş olabilir” diye sorduğu Beştepe'den bir kaynağının, Efkan Ala ismini işaret ettiğini yazdı. Peki Efkan Ala neden böyle bir değişiklik istiyormuş?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “50+1 şartının değişmesi isabetli olur” çıkışıyla ilgili tartışmalar sürerken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuştuğu bir kanağın anlattıklarını köşesine taşıdı. Erdoğan'ı bu değişikliğe ikna eden kişinin kim olduğunu Beştepe'deki kaynağına sorduğunu belirten Saymaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala olduğunu öğrendiğini yazdı.

Efkan Ala, "MHP'den bağımsızlık" diyor

Beştepe'deki kaynağının “Efkan Ala'nın AK Parti'nin MHP'den ‘bağımsız' olmasını savunduğunu söylediğini" belirten İsmail Saymaz, “Ben Erdoğan'ın yerel seçimden önce MHP ile karşı karşıya geleceğine ve Cumhur İttifakı'nı bozacak hamleler yapacağına ihtimal vermiyorum. Erdoğan, bu çıkışını Bahçeli'den habersiz yapmış olamaz” ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz şunları yazdı:

Erdoğan-Bahçeli'nin yeni bir oyunu

- Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni bir oyun planından söz etmek daha akılcı geliyor. Yeni oyun planı, Erdoğan'a üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığı sağlayacak bir anayasa değişikliği paketini içeriyor olabilir. Anayasa'ya göre Erdoğan'ın yeniden aday olması, TBMM'nin erken seçim kararı almasına bağlı.

Muhalefete uzatılan zehirli bal!

- Yüzde 50+1 tartışması muhalefete ‘Bak sen de ittifaka muhtaç olmadan kazanabilirsin’ şeklinde bir lokma zehirli bal uzatarak, Erdoğan'ın siyasi ömrünü uzatma operasyonuna el kaldırtmaktır.

- Zaten yüzde 50+1 koşulunun değiştirilmesi, ittifakları otomatik olarak sonlandırmaz. Ayvalı'nın yazdığı üzere ittifakları çoğaltır.

- Salt çoğunluğa dayalı toplumsal konsensus, bir partinin oyu ile yer değiştirdiğinde yüzde 35'le yüzde 100'ü yönetmenin kapısı aralanacak ve bu da meşruiyet krizini davet edecektir.

- Doğrusu, Türk halkının bedeninde bir deli gömleğine dönüşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmektir.