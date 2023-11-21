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Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı

Aksaray’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada bir doktor, meslektaşını bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, Şifahane Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda ikamet eden Çocuk Doktoru M.D. (34) ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üroloji Doktoru N.A.K. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda N.A.K., aracında bulunan bıçakla Doktor M.D.'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralı doktor 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bıçaklandığı ihbarında bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan doktor burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşını bıçaklayan doktor ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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