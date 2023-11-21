Ümit Dikbayır kararını verdi! 'Hafta sonu İYİ Parti'den istifa edeceğim'

İYİ Parti'de MEral Akşener'in 'defolup gitsin' dediği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kararını verdi. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Dikbayır, hafta sonu İYİ Parti'den istifa edeceğini söyledi.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır, istifa edeceğini duyurdu.
Sözcü TV sunucusu İpek Özbey’e konuşan Dikbayır, “Hafta sonu istifa edeceğim” dedi. Dikbayır, disiplin kuruluna sevkinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazen istenilenleri yapmazsanız istenmez olursunuz. Allah Büyük" ifadelerini kullanmıştı.