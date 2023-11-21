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HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan’ın basın danışmanı Ömer Şahin oldu

Ali Babacan’ın basın danışmanı Ömer Şahin oldu

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Ömer Şahin'i getirildi.

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Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Ömer Şahin, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Ömer Şahin'i getirildi. 

Şahin, muhabirlik, parlamento muhabirliği, haber müdürlüğü, Ankara Temsilciliği gibi çeşitli görevlerde bulunarak kapsamlı bir deneyim elde etmiştir. Şahin, binlerce haber ve TV programına imza attı.  

4 yayınlanmış kitabı bulunan Şahin'in 'Siyaset ve Medya' konulu yüksek lisans tezi TBMM tarafından basıldı.

Gazeteci, 2017 yılında emekli olduktan sonra çeşitli TV kanallarında ve sosyal medya platformlarında programlar yaparak siyasi yorumculuğa devam etti. Aynı zamanda bazı haber sitelerinde köşe yazıları ve röportajları da yayınlandı. Ömer Şahin, Elips TV'de hazırlayıp sunduğu 'Portreler' adlı program ile de biliniyor. 

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