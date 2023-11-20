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Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün harekete geçti!

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün harekete geçti!

İşgalci İsrail'in katliamları 45. günde de devam ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladı.

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Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında 'Gazze'de ateşkes' için bir temas grubu kuruldu.

Temas grubu, ilk görüşmesi için bugün Pekin'e gitti. Yarın ise Moskova’da bir araya gelecekler.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

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