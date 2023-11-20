İtalya'da Ndrangheta davası: 230'dan fazla kişi mahkum edildi

İtalya'nın en büyük mafya davalarından biri olan Ndrangheta suç örgütüne yönelik davada, 230’dan fazla kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Duruşmada, hükümlerin okunması yaklaşık 2 saat sürdü.

Abone ol

Dünyanın en büyük suç ağlarından biri olarak kabul edilen Ndrangheta suç örgütü hakkında İtalya’nın Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde yaklaşık 3 yıldır devam eden davada kararlar belli oldu.

230'dan fazla sanık mahkum edildi

Gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan 338 sanığın yargılandığı davada 230'dan fazla sanık hakkında mahkumiyet kararı verilirken, yaklaşık 100 kişi ise beraat etti.

Hükümlerin okunması saat 40 dakika sürdü

Duruşmada sanıklar hakkındaki hükümlerin okunması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürerken, 30 yıl ile en ağır hapis cezaları İtalya’nın Calabria bölgesindeki iki mafya lideri Saverio Razionale ile Domenico Bonavota'ya verildi.

Mahkeme, Forza Italia Partisi’nden eski bir politikacı olan avukat Giancarlo Pittelli’yi mafya ile işbirliği yapmak ve bilgi aktarmak suçlarından 11 yıl hapis cezasına, eski bir yerel polis şefi olan Giorgio Naselli’yi ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin verdiği kararlar için temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

"Calabria, mafyadan kurtarıldı"

İtalya'nın en tanınmış yargıçlarından ve davanın eski başsavcılarından Nicola Gratteri yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, Calabria bölgesinin tamamının suç örgütünün en üst düzey yöneticilerinden kurtarıldığı anlamına geliyor" dedi.

İtalya'da en son 1986 yılında Palermo kentinde "Sicilya Mafyası" olarak da bilinen Cosa Nostra adlı suç örgütüne yönelik davada yüzlerce mafya üyesi aynı anda yargılamıştı.