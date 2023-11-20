ABD Savunma Bakanı Austin'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği sürpriz ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.

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Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Austin: "ABD sizinle birlikte"

ABD Avrupa Komutanı General Christopher Cavoli'nin eşlik ettiği Austin, Polonya üzerinden Ukrayna’ya geçti. Austin, ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Austin yaptığı açıklamada, "Bugün size getirdiğim mesaj, ABD’nin sizinle birlikte olduğudur. Uzun bir süre boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Zelensky: "Desteğinize güveniyoruz"

Zelensky ise, Austin'e ziyaretinin Ukrayna için "çok önemli bir sinyal" olduğunu belirterek, "Desteğinize güveniyoruz" dedi.

En son Nisan 2022'de Ukrayna’ya gelen Austin’in son ziyareti, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardım içeren ancak Ukrayna'ya yardım içermeyen bir tasarıyı kabul etmesinin ardından Ukrayna için hiçbir zaman ödenek ayrılamayabileceği yönündeki endişelerin arttığı bir zamanda gerçekleşti.