BIST 7.946
DOLAR 28,76
EURO 31,49
ALTIN 1.821,19
HABER /  DÜNYA

Korkutan haber! Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış yaşanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Korkutan haber! Kovid-19 kaynaklı ölüm oranında artış yaşanıyor

Yunanistan'da havaların soğumasıyla Kovid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.

Abone ol

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Theodoros Vasilakopulos, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının "çok yüksek" olduğunu belirterek, virüse karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Vasilakopulos, "Koronavirüsten kaynaklı ölü sayısının haftada ortalama 50 olması çok yüksek bir rakam. Yapılması gereken, ülkemizde var olan varyantları çok iyi önleyen aşıları yaptırmamız ve belirti olduğunda da test sayısını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vasilakopulos, özellikle yaşlı ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl-Erzurum karayolu tipi nedeniyle kapandı
Bingöl-Erzurum karayolu tipi nedeniyle kapandı
İBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandı
İBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandı
61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi
61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi
Emine Erdoğan: Bugün en karanlık 20 Kasım
Emine Erdoğan: Bugün en karanlık 20 Kasım
Irak Başbakanı, 3 bakanın istifasını kabul etmedi!
Irak Başbakanı, 3 bakanın istifasını kabul etmedi!
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'ndan Eskişehir adaylığı açıklaması
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'ndan Eskişehir adaylığı açıklaması
İhracı istenen Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'ye imalı cevap! 'İsteneni yapmazsan...'
İhracı istenen Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'ye imalı cevap! 'İsteneni yapmazsan...'
İmamoğlu, yeni yapılan beton metrobüs yolunu 13 durak boyunca deneyimledi!
İmamoğlu, yeni yapılan beton metrobüs yolunu 13 durak boyunca deneyimledi!
Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi!
Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi!
Hazır betoncular enflasyonla mücadele için indirim kararı aldı!
Hazır betoncular enflasyonla mücadele için indirim kararı aldı!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde acı haber 1 asker şehit oldu 5 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde acı haber 1 asker şehit oldu 5 terörist öldürüldü
Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi