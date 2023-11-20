61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Gazzeli hastaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Gazze'de güvenli bölgede sahra hastanesi kurmayı düşündüklerini dile getiren Bakan Koca, 88'i hasta olmak üzere 150 kişinin getirildiğini ifade etti.

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Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karşılama sırasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, İsrail ve Mısır meslekdaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirerek "Her ikisiyle görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki planlanan çalışmaları ele aldık." dedi.

Gazze'de güvenli bölgede sahra hastanesi kurmak istediklerini de dile getiren Bakan Koca, 88'i hasta olmak üzere toplam 150 kişinin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Türkiye, İsrail ve Mısır arasında oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin çalışmaları neticesinde 27 hasta ve 13 refakjatçıyı ülkemize getirmiştik. İlk grup hastanın tedavisi devam etmektedir. Bugün ise çoğunluğu kanser hastası olan 61 hasta ve 49 refakatçinin ülkemize gelişini sağladık. İç ve dış paydaşlara teşekkür ediyorum. Gazzeli misafirlerimizin tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde gerçekleştirilecektir.

Yaşadığımız günler tarihin en acı verici günleridir. Bugün İsrail Sağlık Bakanı ile öğlen saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdim. Dün akşam ise Mısır Sağlık Bakanı ile gerçekleştirmiştim. Her ikisiyle görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki planlanan çalışmaları ele aldık. Özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim.

Gazze'de güvenli bölgede sahra hastanesi kurmayı düşünüyoruz. 88'i hasta toplam 150 kişi getirdik."