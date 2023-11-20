Irak Başbakanı, 3 bakanın istifasını kabul etmedi!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Yüksek Federal Mahkeme'nin Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin vekilliğini düşürmesine tepki olarak istifa eden üç bakanın istifasını kabul etmedi.

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Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Planlama, Sanayi ve Maden ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlarının istifasının geri çevrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başbakan Sudani'nin hükümetin bileşenleri ne olursa olsun tüm vatandaşlar için siyasi temsili sağlamak ve toplumsal uyumu etkilemeyecek şekilde siyasi istikrarı desteklemek amacıyla istifaları kabul etmediği belirtildi.

Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ve Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran'ın görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, "başka bir vekili istifaya zorladığı" gerekçesiyle Meclis Başkanı Halbusi'nin milletvekilliğini 14 Kasım'da düşürmüştü.

Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi ise yazılı açıklama yaparak, parti üyelerinden Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Bettal ve Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Bedran'ın mahkeme kararına tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini bildirmişti.

Partiden 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı almış, bazı milletvekilleri Meclis Komisyonlarındaki görevlerinden istifa etmişti.