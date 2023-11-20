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Erzincan'da çiftçi kadın devlet desteğiyle hayvan sayısını iki katına çıkardı

Erzincan'da çiftçi kadın devlet desteğiyle hayvan sayısını iki katına çıkardı

ERZİNCAN'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle çiftçiliğe başlayan 40 yaşındaki Hilal Kalkan, 100 olan koyun sayısını iki yılda 200'e çıkardı.Dereyurt köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Hilal Kalkan, 2021'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Bakanlık desteğiyle 100 koyun satın aldı.

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Çiftçilikle geçimini sağlayan Kalkan, hayvan sayısını iki yılda iki kat artırarak kazanç sağladı. Proje sayesinde 2021'de 100 koyun satın alıp hayvancılığa başladığını, hayvan sayısını iki kat artırdığını, eşi ve çocuklarıyla bu işi yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

"Daha önce benim hayvancılıkla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Evlendiğimde eşim hayvancılıkla uğraşıyordu. Ben de onunla beraber her şeyi öğrendim. Koyunları güdüyorum, hayvanları sağıyorum ve elde edilen sütten peynirimi de ben kendim yapıyorum. Eşim ve çocuklarım ise bana destek oluyor. Zorlukları var tabii, gördüğünüz gibi kar, kış, çamur demeden çalışıyoruz. Bu da bizim geçim kaynağımız. Devletimiz bize destek verdiği için çok teşekkür ederim."

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ise hayvan yetiştiriciliği için yapılan başvuruları değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte 2020'de Valilik ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan projeye başvuruların artarak devam ettiğini ifade eden Kütük, "Erzincan'daki bu projedeki üreticilerimizin 200 bin liralık kredi limiti, 400 bin liraya çıkarılmıştır. Bugüne kadar 183 kişi proje kapsamında faydalanmış olup 31 milyon 400 bin lira ödeme yapılmıştır. Erzincan'daki hayvan sayımızda ise, yüzde 10 oranında artış gözlenmiştir. Proje başladığında 16 bin 862 olan hayvan sayımız şuan da 30 bini geçmiştir." diye konuştu.

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