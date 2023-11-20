Gazze'li 61 hasta daha Türkiye'ye getirildi! Sağlık Bakanı Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kuracağız

İSRAİL saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Filistinli hastaları karşılayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de bir sahra hastanesi kuracaklarını duyurdu.

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Gazze'den tahliye edilen 61 hasta ve 49 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Gazze’de tahliye edilen hastaları Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı ve hastalarla tek tek ilgilendi. Koca, Gazze'deki hastalara yardım etmek için Gazze'de bir sahra hastanesi kurma konusunda İsrail Sağlık bakanı ile görüştüğünü söyledi. Bakan koca, "Sağlık diplomasisini sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni bir tahliye planlıyoruz" dedi.

Gazze'den getirilen hastalar tek tek uçaktan indirildi. Askeri uçak 15.00 civarlarında Mısır'dan Türkiye'ye geldi. Askeri olan Etimesgut Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yaralılar onları bekleyen ambulanslarla taşındı. Uçaktan inen hastaları ve refakatçileri karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onlarla ayaküstü sohbet etti. Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gelenlerin çoğu kanser hastası

- 15 Kasım'da Mısır'ı ziyaret etmiş ve Mısır Bakanı ile görüşmüştüm. Türkiye İsrail ve Mısır arasında oluşturduğumuz sağlık koordinasyonu çalışması ile 27 hastayı ülkemize getirmiştik. Bilkent'te tedavileri devam ediyor. Bugün çoğu kanser hastası 61 hastanın gelişini sağladık.

İnsanlığın onurunu korumak için...

- Emeği geçen iç ve dış paydaşlara teşekkür ediyorum. Ankara Bilkent ve Etlik Hastaneleri'nde gerçekleşecek tedavileri. Seslerin kısıldığı ve gözlerin görmemek için kapalı olduğu günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunun korunması açısından attığımız adımların katkısı olduğunu düşünüyorum. Kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirmek önemliydi.

İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm

- İsrail sağlık bakanı ile yeni telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Dün de Mısır sağlık bakanı ile görüşmüştüm. Her ikisi ile de planlanan çalışmaları ele aldık. Bebek ve çocukların ülkemize getirilmesi konusunda gayret gösterdiğimizi, bu konu ile ilgili memnuniyet duyacağımızı ilettim.

Gazze'de sahra hastanesi kurmak için...

- Gazze'de güvenliği sağlanmış bir yerde ülkemizde sahra hastanesi kurulması hususunu görüştüm. Bununla ilgili olarak saha ziyareti yaparak uygun lokasyonun belirlenmesini ilettim. İş birliğine açık olduklarını, sahra hastanesi lokasyonun ekip tarafından yerinde belirleme yapılmasını olumlu olarak ilettiler.

Yeni bir tahliye planlıyoruz

Sağlık diplomasisini sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni bir tahliye planlıyoruz. Toplamda 150 kişi getirdik. Hasta sayısı olarak da 88 hasta getirdik. 8 hastanın durumu biraz daha ciddi.

Geçen hafta 27 hasta 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmişti

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.