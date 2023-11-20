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Kayseri'de 7 öğrenci, yedikleri dönerden zehirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 7 öğrenci, yedikleri dönerden zehirlendi

KAYSERİ'de Kocasinan ilçesinde bir okulda öğle arasında döner yiyen 7 öğrenci zehirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak’ta bulunan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim gören 7 öğrenci, iddiaya göre öğle arasında okula yakın bir dönerciden döner yedi.

7 öğrenci derse girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma yaparken, sağlık ekipleri de zehirlenen 7 öğrenciyi okuldaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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