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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı!

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı!

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek: Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden bugün yola çıkmamalarını istiyoruz.

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İl genelinde zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipiye dönüştü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda tır sürücüsü, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında mahsur kaldı.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksadığı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kar yağışının il genelinde ulaşımı aksattığını belirterek, "Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden bugün yola çıkmamalarını istiyoruz. Kar yağışı devam ediyor, dolayısıyla beraberinde oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor." dedi.

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