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Yardım bahanesiyle bir kişiyi 2 milyon 91 bin 250 lira dolandırdılar!

Yardım bahanesiyle bir kişiyi 2 milyon 91 bin 250 lira dolandırdılar!

İstanbul Fatih'te banka ATM'sinin önünde yardım etme bahanesiyle bir kişinin 2 milyon 91 bin 250 lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çemberlitaş Mahallesi'nde 16 Kasım'da banka ATM'sinden işlem yapmaya çalışan yabancı uyruklu M.A.F.B'nin (42) dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, mağdurun yanına gelen 2 kişinin yardım etme bahanesiyle aldıkları banka kartından el çabukluğuyla POS cihazını kullanıp 2 milyon 91 bin 250 lira harcama yaptığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler F.B. (34) ile H.G'yi (40) gözaltına aldı.

Mağdurun kredi kartından şüpheli şirket hesaplarına çekilen yaklaşık 1 milyon 900 bin liraya bloke konuldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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