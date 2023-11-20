İYİ Parti, Ümit Dikbayır'ı 'kesin ihraç' için disipline sevk etti! Dikbayır'dan şok açıklamalar...

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin hesaplarının gizlice inceletilmesi, parti kasasının açık vermesi, belediyelerle akçeli işlere girişmesi ile suçlanan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında flaş gelişme yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Dikbayır, hakkındaki iddialar için savcılığa suç duyurusu yapacağını açıklamıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, “İstifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.

Meral Akşener'in 'fuhuş oteli olan emniyet müdürü' sözleri Kürşat Zorlu, Meral Akşener'in otelinde fuhuş yaptıran eski emniyet müdürleri hakkındaki açıklamasıyla ilgili bir soruya, "Genel Başkanımız uzun yıllardır politikada ve bu ülkede içişleri bakanlığı yaptı. Genel Başkanımızın görüşlerinin iyi takip edilmesini tavsiye ediyorum. Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile paylaşmıştır. Bu konuyu sonuçlandırma konusundaki kararlılığı noktasında partimiz adına Sayın Yerlikaya'ya teşekkürlerimizi sunuyorum" diye yanıt verdi.

Dikbayır, Akşener'in hesaplarını gizlice incelettiği ve İYİ Parti kasasının eksi 16 milyon lira olarak devrettiği iddiaları için bakın neler demişti?

Meral Akşener'in hesaplarını inceletti mi?

Meral Akşener'in daha önce, kendisinin banka hesaplarının incelendiği söylediğini ancak daha sonra ağız değiştirerek ‘benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler' dediğini hatırlatan Ümit Dikbayır, "Genel Başkan araştırmanın gayri resmi yapıldığını söylemekle ağız değiştirdi. Bunların hepsinin dedikodu, iftira olduğu ortaya çıktı" dedi

Kasadaki 132 milyon liraya ne oldu?

"26 Haziran'da yapılan kongremizde partinin mali işlerinden sorumlu kişisi olarak gelen yönetime 132 milyon lirayı bıraktım" diyen Ümit Dikbayır, "Yerime gelen arkadaşımız, 'Kasamız eksi 16 milyon lirada' deyince, ‘Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Yerime mali işlere bakan kişi, benim ne kadar para bıraktığımı bilmez olur mu? Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi.