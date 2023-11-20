İYİ Parti'nin 132 milyon lirasına ne oldu? Milletvekillerinden para istendi! Ümit Dikbayır resti çekti

İYİ Parti'de kaos sürerken, partinin kasasındaki 132 milyon liranın nereye gittiği kavgası da büyüyor. Suçlamaların odağındaki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaları ve partinin kasasından yok olduğu iddia edilen 132 milyon lirayı anlattı. İİ Parti milletvekillerinden neden 'yardım' adı altında para istedi?: İşte cevapları...

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İYİ Parti'de akçeli işlerle ilgili iddiaların merkezinde Sakarya Milletvekili, eski Genel Muhasibi Ümit Dikbayır, “Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim” dedi. Meral Akşener'in hesaplarını gizlice inceletmekle suçlanan Dikbayır, partinin kasasındaki 132 milyon liraya ne olduğunu da Saygı Öztürk'e anlattı.

Meral Akşener neden ağız değiştirdi?

Meral Akşener'in daha önce, kendisinin banka hesaplarının incelendiği söylediğini ancak daha sonra ağız değiştirerek ‘benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler' dediğini hatırlatan Ümit Dikbayır, "Önce, bu gayri resmi inceleme bilgisinin devletten geldiğini söylemişti, şimdi ise ‘Bu bilgi gayri resmi ulaştı' diyor. Bankaya resmi olarak soracaklarını, banka yetkililerinin ‘Bilmiyoruz' diyebileceğini söylüyor. Kimin banka hesabına girildiği bilgisayar incelemesiyle hemen ortaya çıkar. Genel Başkan araştırmanın gayri resmi yapıldığını söylemekle ağız değiştirdi. Bunların hepsinin dedikodu, iftira olduğu ortaya çıktı" dedi.

Kasadaki 132 milyon liraya ne oldu?

Partinin kasasındaki 132 milyon liranın kaybolduğu iddiaları için de Ümit Dikbayır, "26 Haziran'da yapılan kongremizde partinin mali işlerinden sorumlu kişisi olarak gelen yönetime 132 milyon lirayı bıraktım" deyip şöyle devam etti:

- Meclis açıldıktan sonra, yeni yönetim, milletvekillerini maddi durumlarına göre sınıflandırıp, kiminden 250 bin lira, kiminden 500 bin lira, kiminden 1 milyon lira partiye yardım istedi. Bu durum bazı milletvekillerinin, ‘Partinin parası mı yok, bizden para istendi?' diye sormalarına ve eleştirmelerine neden oldu.

- Bana soran milletvekilleri oldu. Kendilerine, ‘Delegeler de bütçemizi ibra etti. 132 milyon lira civarında parayla devrettik. 10 Ocak 2024'de partiler devlet yardımı alacak. Bıraktığım para o tarihe kadar rahat rahat yeter' dedim.

Kasa neden 16 milyon eksi verdi?

- Yerime gelen arkadaşımız, 'Kasamız eksi 16 milyon lirada' deyince, ‘Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan'a bunu böyle intikal ettirmişler. Genel Başkan Yardımcısı aslında şunu söylüyor ama söylediği tam anlaşılmadığı için… ‘Kasamız 16 milyon eksi veriyor. Aslında 10 Ocak tarihine göre 16 milyon eksi veriyor' demek istiyor. Yani o tarihe kadar para yetmez demek istiyor. Bu da yanlış. Partiye bıraktığım para o tarihe kadar rahat yeter.

Çalışanlara zam yapmamak için...

- Yerime mali işlere bakan kişi, benim ne kadar para bıraktığımı bilmez olur mu? Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi.

İYİ Parti'de dedikodu kazanı kaynıyor

Partide “dedikodu kazanının” kaynadığını belirten Dikbayır, “Genel Başkan'a dedikodular götürülüyor. ‘Vay efendim bu senin için böyle yapıyor, bu senin için böyle diyor' diye Genel Başkan'ı bunaltanlar var. Partide üç-dört kişi bir araya gelse bunun altında bir şey arıyorlar. Üç-dört kişi bir yerde yemek yiyemez mi? Bir arkadaşımızın ofisine gidip oturup çay kahve içemez miyiz? Böyle şey olur mu? Uğurhan Bey benim 5 yıldır arkadaşım. Ofisine gitmem ya da onun benim yanıma gelmesi kadar doğal ne olabilir?” diye konuştu.