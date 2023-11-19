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TEM'de feci zincirleme kaza! Yaralı sayısı...

TEM'de feci zincirleme kaza! Yaralı sayısı...

Düzce geçişinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı. Feci kaza sonucunda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 CTV 508 plakalı Fiat marka otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki 67 LM 941 plakalı otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı 50 ABD 501 plakalı Dacia marka ciple çarpıştı.

Tır kaza yapan araçlara çarparak durabildi

Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki BU 8928 HK plakalı MAN marka tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Kazada cipte bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İnceleme başlatıldı

Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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