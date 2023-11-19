BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  SPOR

Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

Sakaryaspor ile Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba anısına özel maçta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Abone ol

Beşiktaş, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Levent Gümüşdere, Suat Güz, Emin Arıcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu (Orhan Can Bostan dk. 87), Oğuz Yıldırım (Ali Ülgen dk. 45), Donkor (Çağlayan Menderes dk. 79), Rotman (Umut Uzun dk.87), Bülent Uzun (Bülent Cevahir dk. 45), Hasan Kılıç (Erdi Dikmen dk. 45), Roshi (Yusuf Sefa Karakuzu dk. 79), Sinan Kurt, Murat Akpınar (Mikail Okyar dk. 45), Del Valle (Burak Süleyman dk. 45), Kassongo (Muhammed dk. 45)
Yedekler: Yakup Anıl Karadağ, Simon, Burak Can Şanlı
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Tayfur Bingöl (Emirhan Delibaş dk. 62), Onana, Chamberlain (Abdulmecid Dönmez dk. 58), Yakup Arda Kılıç (Gökhan İnler dk. 33), Rebic (Adnan Karahisar dk. 58), Emrecan Bulut (Aytuğ Kömeç dk. 87)
Yedekler: Gökhan Baytekin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Rebic (dk. 15), Donkor (dk. 33 k.k.) (Beşiktaş), Kassongo (dk. 20) (Sakaryaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Kahire Havalimanı'nda
Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Kahire Havalimanı'nda
Ucuz araç satma bahanesi ile vatandaşları 400 milyon TL dolandırdılar
Ucuz araç satma bahanesi ile vatandaşları 400 milyon TL dolandırdılar
Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor'u ağırladı!
Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor'u ağırladı!
Bahar Candan'dan olay ifade! Reklam yüzüyüm demişti bakın ne kadar kazanmış
Bahar Candan'dan olay ifade! Reklam yüzüyüm demişti bakın ne kadar kazanmış
Kırklareli’de vatandaşlar karın tadını çıkardı
Kırklareli’de vatandaşlar karın tadını çıkardı
İzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi
İzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi!
Mardin'de fırtına ve toz gökyüzü sararttı!
Mardin'de fırtına ve toz gökyüzü sararttı!
Kar ve fırtına okulları tatil ettirdi! İki ilden tatil haberi geldi ara tatil uzatılıyor mu?
Kar ve fırtına okulları tatil ettirdi! İki ilden tatil haberi geldi ara tatil uzatılıyor mu?
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Takla atan araçtan sağlam çıktı!
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Takla atan araçtan sağlam çıktı!
Depremden 286 gün sonra ceset bulundu!
Depremden 286 gün sonra ceset bulundu!
Fransa, Lübnan ordusuna yardım yapacak!
Fransa, Lübnan ordusuna yardım yapacak!