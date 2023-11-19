Kar ve fırtına okulları tatil ettirdi! İki ilden tatil haberi geldi ara tatil uzatılıyor mu?

Türkiye'nin birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak'ta yarın okullar tatil edilirken, İstanbul'un Şile ilçesinde de eğitime ara verildi. Peki, yarın okul var mı, tatil mi edildi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilecek mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

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Kar yağışı ve fırtına sonrası "yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı aranıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul Şile'de okullar tatil edildi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.

Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Yarın okul tatili var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 20 Kasım Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı. Buna göre; Yarın ile ilgili bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

Ara tatil uzatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor. Çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak. Cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler, 9 gün ara tatil yaptı. 10 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 20 Kasım Pazartesi günü açılacak. Buna göre; Hafta sonu tatiliyle birlikte 9 günlük ilk ara tatil 19 Kasım Pazar günü sona erecek ve tatil uzatılmayacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.