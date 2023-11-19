İstanbul'da çocuk parkında toprak kayması

İstanbullular güne kar yağışı ile başladı. Yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kayması yaşandı.Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kayması meydana geldi. Dışarıda kimsenin olmaması sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından park güvenlik nedeniyle kapatıldı.
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri toprak kamasının olduğu bölgede çalışma başlattı.
Öte yandan kar sebebiyle yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkiinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Birçok araç, bölgede mahsur kaldı.