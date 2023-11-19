İstanbul'da araç dolandırıcılığı operasyonu: 10 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da, filo şirketi üzerinden ucuz araç satma bahanesiyle örgütlü ve organize şekilde 65 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, filo şirketinden araç satın alan müştekilerin, paralarını vermelerine rağmen arabaları teslim edilmeyerek dolandırıldıkları yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul ve farklı illerdeki pek çok kişiyi ucuz araç satma bahanesiyle dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "nitelikli dolandırıcılık, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Müşteki olarak 65 kişinin yer aldığı soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri 10 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 7'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yakalanamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.