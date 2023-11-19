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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya inen futbolcuların idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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