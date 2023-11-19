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Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak ve kar uyarısı!

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak ve kar uyarısı!

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak, yükseklerinde yoğun kar bekleniyor. Meteoroloji bölge için uyarı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görülecek.

Yağışlar bu gece 1500 metre üzerindeki, yarın ise havanın soğumasıyla 900-1000 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde olması bekleniyor. Yağışlar, salı akşamı etkisini kaybedecek.

Sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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