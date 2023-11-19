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Çankırı'da şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu!

Çankırı'da şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu!

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı uçtu.

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İlçeye bağlı Örenli köyünün Nahalar Mahallesi akşam saatlerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin çatısı uçtu.

Olayda yaralanan olmazken camide hasar meydana geldi.

İlçe Müftüsü Safi Çınar, AA muhabirine, çatının rüzgardan kaynaklı hasar aldığını söyledi.

Tek tesellinin can kaybı ve yaralanma yaşanmaması olduğunu belirten Çınar, "Bu çatıyı devlet millet olarak onaracağız. Bizim üzerimize düşen neyse tüm desteği vereceğiz. Allah beterinden korusun. Mahallemize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Köy muhtarı Abdullah Uyanık da olayda yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, camideki hasarın Kaymakamlık tarafından giderileceğini bildirdi.

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