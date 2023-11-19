Antalya’da otomobil süs havuzuna uçtu, vatandaş çözümü kendi buldu

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park içerisindeki süs havuzuna uçtu. Kazada kimse yaralanmazken, çekici otomobili havuzdan çıkartamayınca devreye vatandaşlar girdi. Vatandaşların aracın kaputu üstüne ağırlık yapmasıyla otomobil çıkartıldı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemile Arslan hakimiyetinde bulunan 35 JC 75 plakalı otomobille kavşağa geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, ilk başta kaldırıma sonra da Tarık Akan Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar yardıma koştu



Sürücü Cemile Arslan kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arslan, sağlık ekibi istemediğini ifade etti. Polis ekiplerinin çekici çağırması üzerine otomobil, çekiciye alınmaya çalışıldı ancak çekici otomobili havuzda çıkartamayınca, devreye vatandaşlar dahil oldu. Vatandaşların aracın kaputu üstüne ağırlık yapmasıyla otomobil çıkartıldı.