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Kar yüzünden Kırklareli'nde 25 köy yolu kapandı!

Kar yüzünden Kırklareli'nde 25 köy yolu kapandı!

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kentte dün gece başlayan kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Demirköy'de 11 ve Kofçaz'da 7 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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