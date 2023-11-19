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Diyarbakır’da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 55 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır’da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 55 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır’da, valilik yasağına rağmen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelen gruptan gözaltına alınan 55 kişi, serbest bırakıldı.

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İmralı'da cezaevinde bulunan terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu grup, dün Yenişehir ilçesindeki HEDEP il binasından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'na yürüyüş gerçekleştirmişti.

İzinsiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca, çembere alındı. HEDEP milletvekilleri George Aslan, Zeki İrmez, Beritan Güneş, Adalet Kaya, Ceylan Akça, Newroz Uysal Sunay Caddesi’nde oturma eylemi başlattı. Vekiller daha sonra Ofis semtindeki HEDEP il binasına doğru yürüdü. Parkta polisle karşı karşıya gelen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Gözaltına alınan 55 kişi, serbest bırakıldı.

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