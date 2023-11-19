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Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı!

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 9 parça halinde toplam 130,13 gram esrar, 26 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 10 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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