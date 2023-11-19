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Erzincan'da vatandaşlar Yedi Göller mevkiinde 3 bin 549 rakımda buz pateni yaptılar

Erzincan'da vatandaşlar Yedi Göller mevkiinde 3 bin 549 rakımda buz pateni yaptılar

Erzincan’da kayak antrenörü Canser Atila, Keşiş Dağlarında 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde buz pateni yaptı.

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Doğu Anadolu'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da kentin kuzeyinde bulunan Keşiş Dağlarında, 3 bin 549 metre yükseklikte Yedi Göller mevkiinde bulunan göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Kross motorlarla Keşiş Dağlarında bulunan Yedi Göller mevkiine giden Atila, burada kalınlığı yaklaşık 15-20 santimetreyi bulan buzu üzerinde paten yapmanın keyfini çıkardı.

O anları kamerasıyla da anbean kayıt altına alan Atila, donan göl üzerinde yaklaşık 1 saat buz pateni yaptı. Erzincan’da bir gün içerisinde 4 mevsimin birden yaşandığını söyleyen kayak antrenörü Canser Atila, “Keşiş Dağlarının eteğinde bulunan Yedi Göller mevkiine geldik. Burası bu mevsimde yaklaşık 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bizde bunu fırsata çevirerek buz patenlerimizi alıp kross motorlarla zorlu yolları aşarak buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan coğrafi bakımdan 4 mevsimi aynı anda yaşatıyor” diye konuştu.

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