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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler’e görev

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler’e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda takımları arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu B Grubu’nda 21 Kasım Salı günü oynanacak Cebelitarık - Hollanda mücadelesinde düdük çalacak.

Portekiz'in Algarve bölgesindeki Estadio Do Algarve Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

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