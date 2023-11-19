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Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük!

Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Hicr ed-Dik bölgesinde İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hicr ed-Dik bölgesinde "sıfır mesafeden 6 İsrail askerinin öldürüldüğü" ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 59’u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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