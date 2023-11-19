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F1 Las Vegas Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

F1 Las Vegas Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini kazandı.

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ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılan yarışı 1:29:08.289'luk derecesiyle ilk sırada tamamlayan sezonun pilotlar klasmanı şampiyonu Verstappen, bu sezon 18. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirmeye devam etti.

F1 kariyerinin 53. zaferine ulaşan ve tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotlar listesinde Alman Sebastian Vettel'i yakalayan Hollandalı sürücü, Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırayı Vettel ile paylaştı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in liderin 2.070 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Verstappen'in 2.241 saniye ardında bitiş çizgisini geçen takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 549

2. Sergio Perez (Meksika): 273

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232

4. Carlos Sainz (Ferrari): 200

5. Fernando Alonso (İspanya): 200

Takımlar

1. Red Bull: 822

2. Mercedes: 392

3. Ferrari: 388

4. McLaren: 284

5. Aston Martin: 273

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