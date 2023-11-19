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Ticaret Bakanlığı'ndan 604 firmaya daha vergi kolaylığı

Ticaret Bakanlığı'ndan 604 firmaya daha vergi kolaylığı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ticaret Bakanlığı ekim ayında 604 firmaya daha dahilde işleme rejimi kapsamında izin belgesi düzenledi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ticaret Bakanlığı ekim ayında 604 firmaya daha dahilde işleme rejimi kapsamında izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 25 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Dahilde İşleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

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