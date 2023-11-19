Sakarya'da fırtınada yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrildi

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına neticesinde yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrilirken bazı noktalarda binaların çatıları uçtu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde kopan bir ağaç otomobilin üstüne devrildi.



Karasu ilçesinde ise meydana gelen fırtına sebebiyle ağaç kopmalarının yanı sıra bina ve evlerin çatılar uçtu, direkler yıkıldı. Kopan parçaların işletmelere düşmesi neticesinde de maddi hasar meydana geldi. Şehir genelinde yaşanan olumsuzluklara karşı ekipler teyakkuza geçerken yer yer oluşan elektrik kesintisi başta ısınma olmak üzere pek çok hizmetin aksamasına sebep oldu.