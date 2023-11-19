BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Düzce’de 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı, 113 gram esrar ele geçirildi

Düzce’de 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı, 113 gram esrar ele geçirildi

Düzce’de polis ekiplerince 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 113 gram esrar ele geçirildi.

Abone ol

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 noktaya aynı anda yapılan baskınlarda Narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramalarda dondurma kutularına saklanan 113 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardın kar başladı
Çankırı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardın kar başladı
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti!
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok
İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!
İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu!
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu!
Yevmiyeler bin 500 lirayı buluyor! İş var, işçi yok!
Yevmiyeler bin 500 lirayı buluyor! İş var, işçi yok!
Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak
Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak
İstanbul'da 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Bakımsızlıktan mı öldü?
İstanbul'da 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Bakımsızlıktan mı öldü?