BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte oto tamircilerinde hareketli günler başladı. Sürücüler bir yandan lastiklerini değiştirirken bir yandan da araçlarına kışlık bakım yaptırıyor.

Abone ol

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sürücülerin araç bakımı konusunda önlemlerini alması gerekiyor. Zorlu kış şartlarında sadece dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymak yeterli olmuyor. Araçlarda kışlık bakım yapılması gerekiyor. Oto tamir bakım servisi yetkilisi Ümit Sel, "Öncelikle araçlara kış lastiği takılması gerekiyor. Ön takım, ön sistem, direksiyon sistemi bunların mutlaka bakımdan geçmesi gerekiyor. Genelde yazın araçlar uzun yol yapıyor, bu nedenle yıpranma veya aşınmalar olabilir. Akü bakımı, şarj sistemlerine bakılması gerekiyor. Silecek sistemlerinin kontrolü ve gerekirse sileceklerin değişmesi önemli. Araçlarda ki antifriz ölçülmeli eksik ise tamamlanmalı. Kışlık cam suyu kullanılma" tavsiyelerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok
İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!
İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu!
Fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu!
Yevmiyeler bin 500 lirayı buluyor! İş var, işçi yok!
Yevmiyeler bin 500 lirayı buluyor! İş var, işçi yok!
Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak
Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak
İstanbul'da 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Bakımsızlıktan mı öldü?
İstanbul'da 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu! Bakımsızlıktan mı öldü?
Bursa’da dede mesleğine devam ediyor, tesbih üretiyor
Bursa’da dede mesleğine devam ediyor, tesbih üretiyor
DSÖ açıkladı! Şifa Hastanesi artık hizmet vermiyor
DSÖ açıkladı! Şifa Hastanesi artık hizmet vermiyor
Darıca’da fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu
Darıca’da fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu