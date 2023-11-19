Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte oto tamircilerinde hareketli günler başladı. Sürücüler bir yandan lastiklerini değiştirirken bir yandan da araçlarına kışlık bakım yaptırıyor.

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sürücülerin araç bakımı konusunda önlemlerini alması gerekiyor. Zorlu kış şartlarında sadece dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymak yeterli olmuyor. Araçlarda kışlık bakım yapılması gerekiyor. Oto tamir bakım servisi yetkilisi Ümit Sel, "Öncelikle araçlara kış lastiği takılması gerekiyor. Ön takım, ön sistem, direksiyon sistemi bunların mutlaka bakımdan geçmesi gerekiyor. Genelde yazın araçlar uzun yol yapıyor, bu nedenle yıpranma veya aşınmalar olabilir. Akü bakımı, şarj sistemlerine bakılması gerekiyor. Silecek sistemlerinin kontrolü ve gerekirse sileceklerin değişmesi önemli. Araçlarda ki antifriz ölçülmeli eksik ise tamamlanmalı. Kışlık cam suyu kullanılma" tavsiyelerinde bulundu.