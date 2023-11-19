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Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!

Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak ters döndü. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Elazığ-Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Alper Akbalık idaresindeki tır, sağanak yağışında etkisiyle yoldan çıkarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akbalık’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

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