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Bolu Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı

Bolu Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.

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Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Abant bölgesinde vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.
Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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